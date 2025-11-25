Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что защитнику Джо Гомесу потребовалась инъекция в колено.

В данный момент "Ливерпуль" лишен травмированных Джереми Фримпонга и Конора Брэдли, поэтому многие ожидали, что именно Гомес сыграет правого защитника против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд.



Слот предпочел снарядить на эту позицию полузащитника Доминика Собослаи, однако эта мера стала вынужденной, потому что Гомес испытывает проблемы со здоровьем, и нет гарантий, что Джо сможет сыграть против ПСВ в Лиге Чемпионов в среду.



"Он (Гомес) является одним из пяти защитников, которые доступны в данный момент. Обычно я бы не стал сильно вдаваться в детали, но он получил инъекцию в колено на прошлой неделе. Значит это не так уж и обычно".



"Он не полном порядке, и это тоже влияет на мое решение использовать Дома или кого-либо еще на этой позиции".



"При этом он в заявке на завтра, как был в заявке в субботу. На прошлой неделе он не каждый раз мог тренироваться", — цитирует Слота Evening Standard.