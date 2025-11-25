"Ливерпуль" интересуется Олисе

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру немецкой "Баварии" Майклу Олисе.

Олисе утвердился ключевым игроком "Баварии" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 51 миллион фунтов летом 2024.



23-летний француз продолжает блистать в этом сезоне, забив шесть голов и отдал шесть результативных передач в 11 матчах Бундеслиги.



Как утверждает Sky Sport Germany, "Ливерпуль" восхищается Олисе и рассматривает того своей трансферной целью на будущее, но пока делать свое предложение не собирается.



Дело в том, что контракт Олисе не содержит пункта об отступных, и в данный момент Майкл и "Бавария" очень довольны своим сотрудничеством и не намерены его прекращать.