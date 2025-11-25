"Сити" может побороться за Семеньо
"Манчестер Сити" все еще может вступить в борьбу за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.
Накануне издание Sky Sport Germany сообщило, что "Ливерпуль" уже ведет переговоры о приобретении Семеньо за 65 миллионов фунтов в январе.
Однако talkSPORT утверждает, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола является большим поклонником Семеньо, и "горожане" могут стать серьезным претендентом на Антуана.
Гвардиола обеспокоен чрезмерной зависимостью своей команды от Эрлинга Холанда, и Семеньо помог бы норвежскому нападающему разделить бомбардирское бремя.
В этом сезоне Премьер-Лиги Семеньо забил шесть голов и отдал три результативные передачи за "Борнмут".
25.11.2025 20:00
