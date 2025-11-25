"Пэлас" определился с ценой за Гехи на январь

"Кристал Пэлас" определился с ценой, которую запросит за своего капитана Марка Гехи в январе.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласовал приобретение Гехи за 35 миллионов фунтов, однако сделка сорвалась, потому что "Пэлас" не успел найти адекватную замену Марку.



Ожидается, что в январе "Ливерпуль" вернется за Гехи. Команда Арне Слота остро нуждаются в усилении обороны для спасения этого сезона.



Также интерес к Гехи проявляют европейские гранды вроде "Реала", "Барселоны", "Баварии" и "Интера", однако Daily Mirror утверждает, что "Пэлас" не собирается отпускать Марка за бесценок, несмотря на истекающий в конце сезона контракт защитника.



"Пэлас" готов потребовать компенсацию, близкую к тем 35 млн. фунтов, за которые "Ливерпуль" едва не приобрел Гехи 1 сентября. Иначе Марк задержится на "Селхерст Парк", пока не станет свободным агентом.