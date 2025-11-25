Невилл: "Было стыдно за игру "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал игру "красных дьяволов" против "Эвертона".

Накануне "Эвертон" шокировал "Юнайтед", вдесятером одержав победу 0:1 на "Олд Траффорд". "Ириски" превзошли своего соперника в желании сражаться, и такая пассивность "красных дьяволов" огорчает Невилла, особенно на фоне позитивных предыдущих результатов.



"Это никуда не годится. Это был действительно плохой вечер для "Манчестер Юнайтед", и временами за них было стыдно".



"Забудьте о травмах Шешко и Куньи, это не оправдания. Меня это ничуть не устраивает".



"Играя вдесятером против 11, "Эвертон" доминировал. Это другого вида доминирование, но они доминировали над "Юнайтед" за счет борьбы и духа".



"Это самоуспокоенность, и самоуспокоенность убивает. С вами покончено в ту же минуту, как вы думаете, что вам просто достаточно выйти на поле, что вы "Манчестер Юнайтед" и что вы можете играть за любой клуб".



"Ты просто чувствуешь эту самоуспокоенность. Их не было в игре с самого начала. Это плохой вечер для "Юнайтед".



"Нельзя переключаться с борьбы в отдельных матчах вот на это. Это просто разъедает уверенность, разъедает доверие. Мы пытаемся создать доверие к тренеру, мы пытаемся создать доверие к команде".



"В конце матча фанаты освистали их. Это был громко, и это было заслуженно. Это была действительно плохая игра. Такое впечатление, что вы сделали два-три шага вперед, каждый почувствовал себя немного лучше, а затем вы снова были отброшены к началу".



"Вы можете проигрывать футбольные матчи, но вы не можете проигрывать их таким образом. Это никуда не годится, это неприемлемо", — сообщил Невилл в своем подкасте.