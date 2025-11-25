Оуэн: "Ливерпуль" еще не выбыл из гонки"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн объяснил, почему "красные" еще не выбыли из борьбы за титул Премьер-Лиги.

Проиграв шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" оказался в нижней половине таблицы с отрицательной разницей мячей.



Однако Оуэн призывает не списывать "Ливерпуль" со счетов, указывая на то, что команда Арне Слота играет вовсе не так плохо.



"Похоже на то, что они упустят титул, но пока он все еще в зоне досягаемости".



"Я вспоминаю игру против "Реала". Да, это только 1:0, но счет мог быть 4:0. Они были абсолютно великолепны. Они были великолепны половину матча против "Виллы". Они победили "Арсенал" на "Энфилде". Это не так, что они играют стабильно плохо".



"Я смотрю на команды, которые их победили, и там значится "Манчестер Юнайтед", но "Ливерпуль" был лучше в том матче. Их победил "Челси", но это случилось на последней секунде матча, когда чаша весов могла качнуться в любую сторону. То был отличный матч, они хорошо сыграли".



"Да, они уступили "Манчестер Сити" на "Этихад", но это не так, что их постоянно переигрывают".



"Я не приукрашиваю — у них нет стабильности. Они не на высоте, но это не так, что они играют плохо. Вы можете видеть, что моментами, в определенных матчах, они проявляют себя отличной командой. Вопрос в стабильности".



"Пока они не выбыли из гонки. Моментами они играют достаточно хорошо, чтобы предположить, что они могут совершить рывок. Им просто нужна эта стабильность. Им нужно выработать это", — цитирует Оуэна Daily Mail.