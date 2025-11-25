Анонс матча "Манчестер Сити" — "Байер"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" примет на своем поле леверкузенский "Байер" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

После четырех первых туров "Сити" имеет 10 очков, что позволяет команде Хосепа Гвардиолы занимать четвертое место на общем этапе, а вот "Байер" имеет вдвое меньше баллов.



От "Сити" ожидают реакции на поражение 2:1 от "Ньюкасла" в Премьер-Лиге в минувший уикенд.



- "Байер" станет девятой немецкой командой, против которой "Сити" когда-либо играл в еврокубках.



- "Сити" одержал 24 победы в 38 матчах против команд из Германии в еврокубках (6 ничьих, 8 поражений).



- "Сити" проиграл только один из 24 последних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (19 побед, 4 ничьих) — 2:1 в гостях у "РБ Лейпциг" в декабре 2021. В этих 24 поединках "горожане" забили 67 голов (в среднем по 2.8).



- "Сити" выиграл все 13 последних домашних матчей Лиги Чемпионов против команд из Германии с общим счетом 49:13.



- Последней немецкой командой, избегавшей поражения на "Этихад" в Лиге Чемпионов, была "Бавария" во главе с Хосепом Гвардиолой в октябре 2013 (победа 1:3).



- "Байер" проиграл восемь из 10 последних выездных матчей Лиги Чемпионов против английских команд (1 победа, 1 ничья), только однажды не пропустив.



- Это будет 100-й матч для Гвардиолы с "Сити" в Лиге Чемпионов (62 победы, 19 ничьих, 18 поражений).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Сити" еще не приходилось уступать в счете.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Сити" лидирует по количеству успешных пасов (2,511) и точности передач (91.9%).



- Даже если он не забьет этим вечером, выйдя с первых минут, нападающий "Сити" Эрлинг Холанд установит рекорд по количеству голов в своих 50 первых появлениях в старте в Лиге Чемпионов (50 голов).



Единственными потерями "Сити" остаются полузащитники Родри и Матео Ковачич.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Байер" (Германия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз