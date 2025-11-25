Невилл призвал Слота перевести "Ливерпуль" на схему 4-4-2

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота изменить игровую схему с 4-3-2-1 на 4-4-2.

В 12 первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" пропустил 20 голов и только трижды сохранил свои ворота на замке, и это говорит Невиллу и необходимости перестроить игру команды сзади.



"Тренер должен изменить стиль или систему, чтобы помочь игрокам. Нужно стать надежнее в полузащите и обороне, также требуются изменения по позициям".



"У Керкеза возникают сложности, у Конате возникают сложности, поэтому вы должны играть в четыре защитника, используя плотную линию обороны, которая покажет каждому, что вы настроены оформлять "клин-шиты" и не позволять командам создавать моменты у своих ворот".



"Затем стоит насытить полузащиту четырьмя игроками. Это могут быть Собослаи, Макаллистер, Гравенберх и либо Вирц, либо Гакпо. Салах может сыграть позади Экитике, также Экитике и Исак могут сыграть вместе".



"Оставьте двух нападающих и попробуйте сыграть немного по-другому. Я говорю Арне Слоту, что делать, и это звучит как базовые вещи, но я видел тренеров мирового уровня, которые отказывались от своего эго в плане манеры игры и забывали, что они являются отличной командой и отличным клубом. В данный момент вы не такие, вас легко победить, поэтому вам нужно попробовать что-нибудь другое, измениться и проявлять к соперникам уважение".



"Я призывал к этому еще несколько недель назад. Я говорил, что Джо Гомесу, возможно, стоит играть правого защитника, Энди Робертсону — левого защитника, составив плотную четверку в обороне. Нужно быть немного прагматичнее. В их игре что-то должно измениться в коллективном плане".



"Слот — великолепный тренер, действительно классный тренер, но он должен обратиться к чему-то другому и, возможно, принять ряд сложных решений. Он будет под давлением, давайте не будем заблуждаться на этот счет. Игроки должны прибавить, иначе это станет проблемой", — цитирует Невилла Daily Mail.