"Лидс" готов позвать Роджерса на место Фарке

"Лидс" определился с возможной заменой для своего главного тренера Даниэля Фарке.

В минувшее воскресенье "Лидс" потерпел свое третье подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив дома "Астон Вилле" со счетом 1:2. В результате "белые" обнаружили себя в зоне вылета.



По информации TEAMtalk, над Фарке нависла серьезная угроза лишиться работы, что подтверждается котировками букмекеров, которые считают Даниэля фаворитом на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.



Более того, боссы клуба с "Элланд Роуд" уже определи Брендана Роджерса в качестве наиболее подходящего кандидата на замену Фарке.



Роджерс находится без клуба после своей нашумевшей отставки из "Селтика" в конце октября, и источник утверждает, что экс-рулевой "Ливерпуля", "Лестера" и "Суонси" заинтересован в работе с "Лидсом".