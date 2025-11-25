Мареска высказался насчет работы в "Барселоне"

Наставник "Челси" Энцо Мареска не стал отрицать, что хотел бы возглавить "Барселону" в будущем.

Мареска известен как один из учеников бывшего главного тренера "Барселоны" Хосепа Гвардиолы, которому он ассистировал в "Манчестер Сити".



Поигравший в Испании Мареска признается, что был фанатом "Барселоны" при Гвардиоле с 2008 по 2012 год, и на пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против каталонцев Энцо спросили насчет работы на "Ноу Камп" однажды.



"Вы знаете меня, потому что вы всегда на моих пресс-конференциях. Даже когда вы спрашиваете меня о том, что случится через три-четыре месяца, я всегда отвечаю "не знаю". В данный момент я очень счастлив в этом огромном клубе, одном из лучших клубов в мире, и это самое важное".



"Много лет назад я решил стать тренером из-за команды Пепа в "Барселоне". Я не думаю, что кто-либо может сравниться с той "Барселоной" при Пепе, потому что он изменил футбол в Испании, где каждый клуб стал пытаться играть в его манере. Затем Пеп перебрался в Германию, и все в Германии стали пытаться играть в его манере. Когда Пеп прибыл в Англию, многие клубы стали пытаться делать то же самое. Аналогично и в сборных. Я не думаю, что кто-либо может сравниться с Пепом, потому что он изменил футбол в последние 20-25 лет".



"Думаю, "Барселона" играет захватывающим образом. Это команда, на которую я смотрю, чтобы чему-нибудь научиться. Я смотрю, как они атакуют, как они обороняются, что в прошлом сезоне позволило им выиграть Ла Лигу и добраться до полуфинала Лиги Чемпионов. Они много вещей делают очень хорошо, и это команда, которая всегда проявляет инициативу и хочет играть в качественный футбол. Мы тоже стараемся это делать", — цитирует Мареску The Telegraph.