Анонс матча "Челси" — "Барселона"

В своем очередном матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Челси" примет дома испанскую "Барселону".

В данный момент "Челси" и "Барселона" располагаются по соседству в турнирной таблице, набрав по семь очков из 12 возможных. Ни те, ни другие пока не попадают в плей-офф напрямую.



В минувшую субботу "Челси" на классе разобрался с "Бернли" в Премьер-Лиге (0:2), и в тот же день "Барселона" сокрушила "Атлетик" в Ла Лиге (4:0), поэтому можно сказать, что обе команды находятся в отличной форме.



- "Челси" проиграл только одну из девяти последних встреч с "Барселоной" в Лиге Чемпионов (2 победы, 6 ничьих) — 3:0 на "Ноу Камп" в марте 2018, вылетев со стадии 1/8 финала.



- "Барселона" одержала лишь одну победу в восьми последних выездах к "Челси" в еврокубках (2 ничьи, 5 поражений) — 1:2 в феврале 2006 в рамках Лиги Чемпионов.



- С сезона 2013/14 "Барселона" потерпела только два поражения в девяти выездах к английским командам в Лиге Чемпионов (6 побед, 1 ничья) — 3:1 от "Манчестер Сити" в ноябре 2016 и 4:0 от "Ливерпуля" в мае 2019.



- Английские команды выиграли девять из 10 последних матчей против визави из Испании в Лиге Чемпионов — единственным исключением стало поражение "Ньюкасла" в гостях у "Барселоны" в сентябре (2:1), с момента которого английские команды выиграли все четыре встречи с испанскими, забив девять голов и ни одного не пропустив.



- "Барселона" забивала в каждом из 24 последних матчей в Лиге Чемпионов (всего 67 голов), и это самая продолжительная серия такого рода из непрервавшихся.



- В этом сезоне у "Челси" самый молодой стартовый состав в Лиге Чемпионов — 23 года и 278 дней в среднем.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Барселона" получила больше всех желтых карточек — 12. При этом по количеству фолов каталонский клуб пятый с конца (37).



- В своих четырех матчах Лиги Чемпионов за "Барселону" нападающий Маркус Рэшфорд совершил пять результативных действий (4+1).



- Вингер Эстевао забивал в обоих своих первых выходах в стартовом составе "Челси" в рамках Лиги Чемпионов.



Полузащитник Коул Палмер получил перелом мизинца ноги на прошлой неделе и "Челси" не поможет. Должен вернуться в стартовый состав Мойсес Кайседо, отдохнувший против "Бернли" в субботу. Замена Риса Джеймса на "Терф Мур" в перерыве была запланированной. Леви Колуилл, Ромео Лавиа и Дариу Эссугу остаются в лазарете.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз