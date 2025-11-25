Каррагер раскритиковал Салаха за молчание

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал нападающего "красных" Мохамеда Салаха в сложные для команды времена.

После домашнего поражения 0:3 от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу "Ливерпуль" оказался в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, и среди всех игроков мерсисайдской команды только Виргилу Ван Дейку хватило духа выйти для общения с прессой.



Каррагер не понимает, почему в этой ситуации молчит Салах, который резко сбавил обороты после подписания нового контракта с зарплатой в 380,000 фунтов в неделю.



"Как и положено капитану, после матча Виргил Ван Дейк вышел и высказался, назвав происходящее беспорядком. Должен сказать, после всех этих поражений "Ливерпуля" говорит всегда Ван Дейк".



"Как и я сказал, капитану положено делать это, но в этой раздевалке должны найтись и другие игроки, которые выходят и высказываются".



"Год назад, в этот уикенд, Мо Салах не постеснялся, чтобы выйти и высказаться о своей ситуации и о том, что клуб не предлагает ему контракт".



"Я слышу, как Салах высказывается, только когда он становится лучшим игроком матча или когда ему нужен новый контракт".



"Я бы хотел увидеть, чтобы Салах, будучи одним из лидеров, одной из легенд "Ливерпуля", вышел и высказался насчет команды. Это не всегда должен быть капитан", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.