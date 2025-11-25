Клубы Премьер-Лиги выстраиваются в очередь на Галлахера

Клубы Премьер-Лиги выстраиваются в очередь, чтобы заполучить полузащитника испанского "Атлетико" Конора Галлахера в зимнее трансферное окно.

И хотя недавно Галлахер заявил, что счастлив в Мадриде, Конору не хватает игровых минут в этом сезоне, ставя под вопрос его поездку со сборной Англии на Чемпионат Мира следующим летом.



Как и минувшим летом, "Атлетико" не горит желанием отпускать Галлахера в январе, особенно в аренду. Если Конор и покинет Мадрид, то с высокой вероятностью это будет постоянный трансфер.



Ожидается, что "Атлетико" запросит за Галлахера минимум 35 миллионов фунтов, за которые Конор и был куплен у "Челси" летом 2024.



Sky Sports добавляет, что 25-летний полузащитник интересен целому ряду клубов Премьер-Лиги, но "Челси", "Арсенала", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" среди них нет.