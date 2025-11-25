Аморим: "Опасаюсь возвращения этого ощущения из прошлого сезона"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим поделился, что тревожит его больше всего после поражения от "Эвертона".

Накануне "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Эвертона", так и не сумев реализовать численное преимущество против соперника, который играл вдесятером с удаления Идриссы Гейе на 13-й минуте.



Этим поражением "Юнайтед" прервал свою пятиматчевую беспроигрышную серию в Премьер-Лиге, однако Аморим всегда был осторожен, когда люди говорили о прогрессе его команды.



Больше всего Амориму не хочется, чтобы вернулось то ощущение безнадежности и обреченности, которое сопутствовало "Юнайтед" в прошлом сезоне.



"Я знаю, на каком этапе мы находимся. Я всегда это чувствовал на протяжении нашей серии. Я всегда говорил об этом".



"Мы и близко не там, где должны быть, чтобы сражаться за высокие позиции в лиге. Нам нужно многое сделать, и нам нужно быть идеальными, чтобы выигрывать матчи. Сегодня мы были далеки от идеала".



"Олд Траффорд" словно говорил: "Все мы собрались здесь, чтобы вы сделали большой шаг вперед". Но я чувствовал, что мы не готовы".



"Повторюсь, в эти пять недель, пока все отмечали наше развитие, я говорил одно и то же. Мы и близко не там, где положено быть этому клубу".



"Я разочарован, расстроен. Их ("Эвертона") команда была лучше. Мы заслужили проиграть. 20 минут от начала матча, соперник получает красную карточку — нам нужно было выиграть этот матч во что бы то ни стало".



"Драка — это не такая плохая вещь. Если они дерутся, это не значит, что они не нравятся друг другу. Надеюсь, мои игроки будут драться, когда теряют мяч".



"Я опасаюсь возвращения этого ощущения из прошлого сезона. Это беспокоит меня больше всего. Нам нужно работать вместе. Мы собираемся работать вместе. Игроки стараются, но нам нужно прибавить", — цитирует Аморима BBC.