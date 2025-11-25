"Эвертон" вдесятером победил "Юнайтед"

Кирнан Дьюсбери-Холл Почти весь матч играя вдесятером, "Эвертон" смог одержать победу 0:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед".

Травмы Беньямина Шешко и Матеуса Куньи обеспечили Джошуа Зиркзее место в стартовом составе "красных дьяволов" — впервые в этом сезоне Премьер-Лиги. Лени Йоро заменил Харри Магуайра, а Лисандро Мартинес попал в заявку впервые с февраля.

Единственным изменением в стартовом составе "ирисок" стало возвращение Шеймуса Коулмена.

Правда, Коулмен не сыграл и 10 минут, уступив свое место на поле Джеку О'Брайену.

Гости выглядели бодрее в начале матча, но первый опасный момент создали хозяева. Это Бруну Фернандеш слегка не попал в створ, пробивая с дальнего угла штрафной площади.

Тут же Идрисса Гейе повздорил Майклом Кином, ударив своего партнера по команде по лицу, а рефери показал буйному игроку прямую красную карточку.

"Юнайтед" словно не ожидал такого подарка судьбы. И пока "дьяволы" находились в замешательстве, их соперник взял и открыл счет. Кирнан Дьюсбери-Холл просочился между Бруну Фернандешем и Йоро, а затем пробил с границы штрафной — 0:1.

Хозяева пошли большими силами отыгрываться, стали оказывать давление, но в остатке первого тайма создали лишь пару неплохих возможностей, однако Патрик Доргу промахнулся, замыкая прострел партнера, а Фернандеш не смог пробить Джордана Пикфорда.

Во втором тайме "Эвертон" ушел в глухую оборону, но "Юнайтед" либо не мог попасть в створ, либо не мог пробить Пикфорда, который отметился рядом сейвов мирового уровня. В итоге "ириски" отстояли победу.

"Юнайтед" прервал свою серию из пяти матчей Премьер-Лиги подряд без поражений. Такое впечатление, что удаление у соперника пошло только во вред "дьяволам".

"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче




  1. narcot 25.11.2025 02:14 # narcot
    пидорусня конченая))))))) ещё в садике б поставили



    лощадка развертывания комплексов расположена примерно в 600 метрах к югу от гипермаркета «Лента» (ул. Григорьева, 1)

    (ответить)

  2. wengerrrro 25.11.2025 02:10 # wengerrrro
    всм, ударил своего игрока?
    че там произошло

    (ответить)

  3. narcot 25.11.2025 02:10 # narcot
    имф, чо за уйня? почему уже который раз пидорасня защищается домами? они рэбами глушат, и летит в дома?



    БПЛА в Новороссийске ударил в многоэтажку, которая находится в 700 метрах от в/ч войск ПВО, на территории которой расположены системы С-400

    Эту военную часть ВСУ уже атаковали 14 ноября.

    (ответить)

  4. imf-tau 25.11.2025 01:54 # imf-tau
    4.11.2025 23:26 # удалить
    imf-tau

    Ну если после такого не выигрывать - то я хз шо за труп этот Скаморим.

    Источник: https://fapl.ru/posts/118601/?c=1#c8123786

    Смертник скаморим.

    (ответить)

  5. narcot 25.11.2025 01:38 # narcot
    согреваются ухехехехехеххе



    В Таганроге пожар в результате атаки БПЛА, сообщают местные жители

    (ответить)

  6. narcot 25.11.2025 01:32 # narcot
    Жители Таганрога Ростовской области сообщают о взрывах


    баля, отчим писькорки перепутал координаты

    (ответить)

  7. narcot 25.11.2025 01:31 # narcot
    у чела айсикю на уровне ватника, походу))))



    Эвертон» стал первой командой в истории АПЛ, которая в меньшинстве обыграла «МЮ» на «Олд Траффорд»

    Ранее Майкл Кин, которого шлепнул Гуйе, так отреагировал на поступок партнера, когда тому дали прямую красную:

    – Какой же ты дебил!

    (ответить)

  8. narcot 25.11.2025 01:30 # narcot
    Один человек пострадал в результате атаки на Геленджик, — оперштаб Краснодарского края

    чот арююююююююююююююю

    (ответить)

  9. narcot 25.11.2025 01:25 # narcot
    оруууууууууууууууууууууууууууу



    В Новороссийске развернули ПВР в школе

    Об этом сообщил (https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13702) глава города Андрей Кравченко.

    В случае необходимости в пункте временного размещения готовы принять жителей квартир и домов, пострадавших в результате атаки БПЛА.

    (ответить)

  10. brezhnev-cfc 25.11.2025 01:23 # brezhnev-cfc
    Кровавый Киевский Клоун (ККК)
    назначил Ермака главой своей делегации на переговорах с США и «другими международными партнерами». Отличный выбор.
    Лучше него только Миндич.

    (ответить)

  11. imf-tua 25.11.2025 01:17 # imf-tua
    Ебло, не переживай, не ты один обоссан. Нужно верить в процесс. Требл все еще возможен.

    (ответить)

  12. dembo 25.11.2025 01:15 # dembo
    Сещерку отпустили с фронта в отпуск
    Ору

    (ответить)

  13. alexomck 25.11.2025 01:13 # alexomck
    В трех удалениях от победы

    (ответить)

  14. tihinya-moiyobir 25.11.2025 01:09 # tihinya-moiyobir
    Всех адекватных мумушников с победой уехехехехехе

    (ответить)

  15. brown-ale 25.11.2025 01:06 # brown-ale
    Старый добрый автобус еще работает. Мойес выиграл тактическую дуэль, да Пикфорд подсобил.

    (ответить)

  16. vagifspurs 25.11.2025 01:03 # vagifspurs
    Норм так, друг другу дали пиз1ды и до кучи нассали на олд траффорде, хотя там и так нассано

    (ответить)

  17. dembo 25.11.2025 01:02 # dembo
    Мю 1 шаг вперед, 2 назад. Кажется, что с аморимом в долгую ничего хорошего не буудет. Чем-то хау и кксл напоминает. Футбол от соперника и больше показывает себя в топ матчах. Когда надо играть с середняками от себя - абсолютное уг.
    Пикфорд канешно мом, но мю будто играя почти весь матч в большинстве мог бы сподобиться на большее, чем просто навесы и пару ударов зиркзее головой....

    В какуе-то зону лч попасть иогут. Выстроить победоносную команду трофикар - вряд ли. Точно не с этими игроками

    (ответить)

  18. narcot 25.11.2025 01:00 # narcot
    не создали даже 2 хГ в большинстве. просто помойные уе6аны. как начнётся африка, будет полный пездос

    (ответить)

