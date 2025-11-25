"Эвертон" вдесятером победил "Юнайтед"

Почти весь матч играя вдесятером, "Эвертон" смог одержать победу 0:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед".

Травмы Беньямина Шешко и Матеуса Куньи обеспечили Джошуа Зиркзее место в стартовом составе "красных дьяволов" — впервые в этом сезоне Премьер-Лиги. Лени Йоро заменил Харри Магуайра, а Лисандро Мартинес попал в заявку впервые с февраля.



Единственным изменением в стартовом составе "ирисок" стало возвращение Шеймуса Коулмена.



Правда, Коулмен не сыграл и 10 минут, уступив свое место на поле Джеку О'Брайену.



Гости выглядели бодрее в начале матча, но первый опасный момент создали хозяева. Это Бруну Фернандеш слегка не попал в створ, пробивая с дальнего угла штрафной площади.



Тут же Идрисса Гейе повздорил Майклом Кином, ударив своего партнера по команде по лицу, а рефери показал буйному игроку прямую красную карточку.



"Юнайтед" словно не ожидал такого подарка судьбы. И пока "дьяволы" находились в замешательстве, их соперник взял и открыл счет. Кирнан Дьюсбери-Холл просочился между Бруну Фернандешем и Йоро, а затем пробил с границы штрафной — 0:1.



Хозяева пошли большими силами отыгрываться, стали оказывать давление, но в остатке первого тайма создали лишь пару неплохих возможностей, однако Патрик Доргу промахнулся, замыкая прострел партнера, а Фернандеш не смог пробить Джордана Пикфорда.



Во втором тайме "Эвертон" ушел в глухую оборону, но "Юнайтед" либо не мог попасть в створ, либо не мог пробить Пикфорда, который отметился рядом сейвов мирового уровня. В итоге "ириски" отстояли победу.



"Юнайтед" прервал свою серию из пяти матчей Премьер-Лиги подряд без поражений. Такое впечатление, что удаление у соперника пошло только во вред "дьяволам".



"Манчестер Юнайтед" — "Эвертон". Отчет о матче