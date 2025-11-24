"Ливерпуль" ведет переговоры о покупке Семеньо
"Ливерпуль" ведет предметные переговоры о приобретении нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.
Ранее в ноябре выяснилось, что новый контракт, подписанный Семеньо минувшим летом, позволяет Антуану беспрепятственно покинуть "Борнмут" в зимнее трансферное окно за 65 миллионов фунтов.
Поэтому "Ливерпулю" даже не нужно договариваться с "Борнмутом" и достаточно заручиться согласием самого Антуана, и Sky Sport Germany утверждает, что "красные" уже работают над этим трансфером.
Сборная Ганы, которую представляет Семеньо, не попала на Кубок Африки, и это только повышает привлекательность Антуана в глазах заинтересованных клубов.
"Ливерпулю" все еще предстоит выдержать конкуренцию со стороны других грандов Премьер-Лиги, а вот "Бавария" на 25-летнего игрока не претендует.
