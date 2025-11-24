Мерино: "Эзе — удивительное приобретение"

Полузащитник "Арсенала" Микель Мерино убежден, что его клуб совершил "удивительное приобретение" в лице Эберечи Эзе.

Минувшим летом "Арсенал" увел Эзе из под носа у "Тоттенхэма", против которого Эберечи сделал хет-трик в минувшее воскресенье.



Мерино очень рад, что "Арсенал" решился 67.5 млн. фунтов на Эзе, которого Микель считает игроком без слабых мест.



"Думаю, он очень разносторонний игрок. Он может пойти в дриблинг, он может отдать пас".



"У него есть одна очень хорошая вещь. Он действительно хорош в плане взаимодействия друг с другом, как мы говорим в Испании".



"В Испании мы рождаемся и растем с этим талантом играть друг с другом, пасовать и связывать игру".



"Он настроен пасовать и поддерживать игру, но в то же время он может пойти в дриблинг, и он очень силен. Он может пробить, и он действительно совершенный игрок. Удивительное приобретение".



"Думаю, сейчас каждый судит игроков по показателям голов и результативных передач. Что поделать".



"Но мы, будучи футболистами, знаем, что он придает команде много мастерства, техники и хороших движений. Он так хорош на тренировках".



"Да, сегодня он забил голы, но он невероятный игрок, и нам очень, очень повезло обладать им".



"Он может играть на различных позициях и адаптироваться к различным стилям. Это приобретение огромной важности для "Арсенала".



"Он очень уверен в себе, и каждое утро мы с ним сидим в сауне на тренировочной базе и хорошо болтаем обо всем. Он просто славный парень, и он уже очень хорошо освоился в команде. Нам нужны такого рода игроки", — цитирует Мерино Evening Standard.