Аморим: "Угарте нужно прибавить"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что хочет помочь своему полузащитнику Мануэлю Угарте преодолеть сложности.

В августе 2024 "Юнайтед" потратил 50.5 млн. фунтов на приглашение Угарте из ПСЖ, однако Мануэль до сих пор не адаптировался к английскому футболу.



В этом сезоне Премьер-Лиги Угарте отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", однако Аморим чувствует, что 24-летний уругваец может быть гораздо более важным игроком.



"Вы здесь дольше меня, и вы могли заметить, что многие хорошие игроки приходят сюда, и порой у них возникают сложности".



"В данный момент он испытывает сложности, но наша работа в том, чтобы помогать игрокам. Все еще может измениться — мы могли убедиться в этом несколько недель назад, когда атмосфера была совершенно другой".



"Поэтому я знаю, что в данный момент он испытывает сложности, и моя задача в том, чтобы попытаться помочь ему почувствовать себя тем игроком, которым он, например, был в "Спортинге".



"Но здесь — это другой мир, ему нужно адаптироваться, и ему нужно прибавить, особенно на тренировках", — цитирует Аморима Daily Mail.