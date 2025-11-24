Аморим: "Угарте нужно прибавить"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что хочет помочь своему полузащитнику Мануэлю Угарте преодолеть сложности.
В августе 2024 "Юнайтед" потратил 50.5 млн. фунтов на приглашение Угарте из ПСЖ, однако Мануэль до сих пор не адаптировался к английскому футболу.
В этом сезоне Премьер-Лиги Угарте отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", однако Аморим чувствует, что 24-летний уругваец может быть гораздо более важным игроком.
"Вы здесь дольше меня, и вы могли заметить, что многие хорошие игроки приходят сюда, и порой у них возникают сложности".
"В данный момент он испытывает сложности, но наша работа в том, чтобы помогать игрокам. Все еще может измениться — мы могли убедиться в этом несколько недель назад, когда атмосфера была совершенно другой".
"Поэтому я знаю, что в данный момент он испытывает сложности, и моя задача в том, чтобы попытаться помочь ему почувствовать себя тем игроком, которым он, например, был в "Спортинге".
"Но здесь — это другой мир, ему нужно адаптироваться, и ему нужно прибавить, особенно на тренировках", — цитирует Аморима Daily Mail.
24.11.2025 20:00
Последние комментарии:
нахуй он вообще покупался?
(ответить)
