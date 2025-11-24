Гвардиола: "Мне стыдно и неловко"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ему "стыдно и неловко" за конфронтацию с телеоператором после поражения от "Ньюкасла".
В минувшую субботу "Сити" потерпел поражение 2:1 на "Сент-Джеймс Парк", ухудшив свои шансы на завоевание титула Премьер-Лиги, и после финального свистка Гвардиола был крайне эмоционален.
Гвардиола вышел на поле, поговорил с рефери Сэмом Бэрроттом, а также снял наушники с оператора телетрансляции, однако Хосеп быстро пожалел о своем поведении.
"Я приношу извинения. Мне стыдно и неловко, мне не понравилось это. Я извинился спустя одну секунду".
"Я тот, кто я есть. Даже после 1,000 матчей я не идеален, я совершаю огромные ошибки".
"Я могу уверенно сказать, что я защищаю свою команду и свой клуб". Я так поступил, потому что хочу защищать свою команду и свой клуб. Это бесспорно".
"Мой опыт говорит о том, что нам нужно набрать 98-100 очков, иначе мы не выиграем Премьер-Лигу. После четырех поражений в 12 матчах нам нужно значительно прибавить. Математически все еще возможно выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Премьер-Лигу".
"Разве вы слышали, чтобы я говорил о квадрупле в ноябре или декабре, когда мы выиграли квадрупл? Нет. На сей раз исключения не будет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
24.11.2025 18:00
Просмотров: 359
Последние комментарии:
