Гвардиола: "Мне стыдно и неловко"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ему "стыдно и неловко" за конфронтацию с телеоператором после поражения от "Ньюкасла".

В минувшую субботу "Сити" потерпел поражение 2:1 на "Сент-Джеймс Парк", ухудшив свои шансы на завоевание титула Премьер-Лиги, и после финального свистка Гвардиола был крайне эмоционален.

Гвардиола вышел на поле, поговорил с рефери Сэмом Бэрроттом, а также снял наушники с оператора телетрансляции, однако Хосеп быстро пожалел о своем поведении.

"Я приношу извинения. Мне стыдно и неловко, мне не понравилось это. Я извинился спустя одну секунду".

"Я тот, кто я есть. Даже после 1,000 матчей я не идеален, я совершаю огромные ошибки".

"Я могу уверенно сказать, что я защищаю свою команду и свой клуб". Я так поступил, потому что хочу защищать свою команду и свой клуб. Это бесспорно".

"Мой опыт говорит о том, что нам нужно набрать 98-100 очков, иначе мы не выиграем Премьер-Лигу. После четырех поражений в 12 матчах нам нужно значительно прибавить. Математически все еще возможно выиграть Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Премьер-Лигу".

"Разве вы слышали, чтобы я говорил о квадрупле в ноябре или декабре, когда мы выиграли квадрупл? Нет. На сей раз исключения не будет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.




Автор mihajlo   

Дата 24.11.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 359

  1. mrsimph 24.11.2025 18:16 # mrsimph
    А чё было, есть видос?

    (ответить)

  2. hunter022 24.11.2025 18:10 # hunter022
    Теперь он обязан пожертвовать своим недельным гонораром в пользу этого оператора...

    (ответить)

