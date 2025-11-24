Мареска сообщил о самочувствии Палмера

Наставник "Челси" Энцо Мареска поведал, что его полузащитник Коул Палмер чувствует себя хорошо после перенесенного перелома мизинца ноги.

В прошлую среду, за день до запланированного возвращения к тренировкам в общей группе после травмы паха, Палмер ударился о дверь у себя дома и получил перелом пальца ноги.



Мареска сразу сказал, что Палмер пропустит выезд к "Бернли", где "Челси" одержал победу 0:2 в минувшую субботу, а также матчи против "Барселоны" и "Арсенала" на этой неделе.



Однако возвращение Палмера на футбольное может быть ускорено. "Челси" специально модернизировал левую бутсу Коула в области мизинца, что позволило игроку приступить к тренировкам, о чем Мареска поведал в понедельник.



"Мы не знаем, когда точно, но это определенно будет скоро. Он уже занимается на поле и касается мяча. Он хорошо себя чувствует".



"Мы сосредоточены на матче завтра. Последний раз я разговаривал с Коулом сегодня после тренировки, спросив о его самочувствии. Он чувствовал себя хорошо", — цитирует Мареску Evening Standard.