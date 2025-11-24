Руни призвал Слота отправить Салаха на лавку

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни призвал главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота убрать нападающего Мохамеда Салаха из стартового состава.

Поражение 0:3 от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу стало очередным в этом сезоне матчем, в котором Салаху не удалось отметиться голом или результативной передачей.



В этом сезоне Салах забил лишь пять голов с учетом всех соревнований, что очень мало по меркам самого Мохамеда, и Руни предлагает Слоту преподать своим игрокам урок, переведя 33-летнего египтянина в запас.



"На месте Слота я бы попытался принять это большое решение чисто для того, чтобы оно повлияло на остальную команду. Салах не помогает им в обороне".



"Игроки, которых они подписали или которые находятся на лавке, смотрят на него и видят, что он не бегает. Повторюсь, он легенда клуба и он сделал все для этого клуба, но какой сигнал от него получает игрок со скамейки?" — сообщил Руни в своем подкасте.