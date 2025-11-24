Эмери: "Вилла" — не претендент на место в топ-4"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда не является претендентом на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Накануне "Вилла" одолела на выезде "Лидс" со счетом 1:2, оформив свою шестую победу в семи последних матчах Премьер-Лиги.



Этот рывок позволил "Вилле", которая в прошлом сезоне выступала в Лиге Чемпионов, но финишировала шестой, подняться на четвертую строку, однако Эмери не хочет ставить перед своей командой оторванную от реальности цель.



"Мы не претендуем на место в топ-4. Мы не претенденты. Такова реальность".



"Но мы были там в прошлом году, и в этом году у нас тоже есть амбиции там оказаться".



"Сегодня мы находимся в топ-4, но предстоит сыграть еще много матчей, и нас ждет много сложностей в Премьер-Лиге, примером чему был матч сегодня".



"Но, конечно, я надеюсь, в этом году мы тоже поборемся, как и в предыдущие", — цитирует Эмери Sky Sports.