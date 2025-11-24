Фердинанд: "Это не было похоже на дерби Северного Лондона"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что не восторге от игры "Арсенала" в дерби против "Тоттенхэма".

Накануне "Арсенал" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 4:1, однако дерби Северного Лондона не оправдало ожиданий Фердинанда.



По словам Рио, он не увидел ничего выдающегося в игре "Арсенала", да и в целом не увидел борьбы.



"Со стороны "Арсенала" это не было игрой на пять баллов. Счет на пять баллов, но борьбы не было. "Арсенал" не ускорился выше третьей передачи".



"Ты ожидаешь немного искры. У "Арсенала" было трое игроков, которые прежде никогда не играли в дерби Северного Лондона. У "Тоттенхэма", наверное, один. Но ничего подобного".



"В начале недели я думал об этом матче. Ничего из того, что сделали игроки, не напоминало о том, что это дерби Северного Лондона", — цитирует Фердинанда Sky Sports.