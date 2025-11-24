Аморим предупредил Майну и Зирзкее, что интересы МЮ превыше всего
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил своих резервистов вроде Кобби Майну и Джошуа Зиркзее, что интересы клуба превыше всего.
Ни Майну, ни Зиркзее еще не выходили в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. Оба игрока недовольны своей ситуацией, рискуя не попасть на Чемпионат Мира следующим летом.
И хотя Аморим не исключает уход того или другого в январе, Рубен сразу предупреждает, что примет соответствующее решение, только если это будет правильно для "Юнайтед".
"Я сам был игроком. Я все понимаю и хочу помогать своим игрокам в каждой ситуации. Я понимаю разочарование некоторых игроков, я вижу, что впереди Чемпионат Мира. Я знаю, что это означает".
"Но прежде всего идет клуб. Если я могу помочь клубу и игрокам, я буду счастлив. Если нет, я должен думать о команде", — приводит слова Аморима BBC.
