"Ливерпуль" не помышляет об увольнении Слота

Владельцы "Ливерпуля" совершенно не помышляют об увольнении главного тренера Арне Слота.

После домашнего поражения 0:3 от "Ноттингем Форест" в минувшую субботу "Ливерпуль" обнаружил себя в нижней половине таблицы Премьер-Лиги с отрицательной разницей мячей.



Слоту пока не удается интегрировать в игру команды новичков, на которых летом было потрачено около 450 миллионов фунтов, а старожилы вроде Мохамеда Салаха сбавили обороты в этом сезоне.



Слот уже настроил против себя некоторых болельщиков "Ливерпуля", однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале утверждает, что в данный момент американские владельцы клуба с "Энфилда" не помышляют об увольнении Арне и уж тем более не ведут переговоры с другими тренерами.



Слот понимает, что находится в опасной ситуации, и должен в кратчайшие сроки наладить игру и результаты, однако Арне чувствует поддержку боссов "Ливерпуля".