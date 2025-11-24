"Тоттенхэм" установил антирекорд сезона по xG

В проигранном матче против "Арсенала" "Тоттенхэм" установил антирекорд этого сезона Премьер-Лиги по показателю ожидаемых голов (xG).

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 4:1 в дерби Северного Лондона. За исключением выдающегося гола Ришарлисона почти с середины поля, "шпоры" не создали никаких угроз воротам "Арсенала".



Как сообщает Sky Sports, статистический показатель "Тоттенхэма" по xG составил только 0.07, и это худший результат среди всех команд Премьер-Лиги в этом сезоне.



Примечательно, что команда Томаса Франка покорила свой собственный антирекорд — 0.12 по xG в домашнем поражении 0:1 от "Челси" в начале ноября.



"Думаю, тренер ошибся с тактикой сегодня. Он приехал сюда со слишком негативной манерой игры, лишь отсиживаясь в обороне и сдерживая "Арсенал". Думаю, это стало неправильным посылом игрокам, потому что они просто не могли выйти из обороны. "Арсенал" забил первый гол, и все. На этом для "Тоттенхэма" все закончилось", — высказался бывший нападающий "Тоттенхэма" Лес Фердинанд.