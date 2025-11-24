Франк извинился перед фанатами "Тоттенхэма" за провал в дерби

Наставник "Тоттенхэма" Томас Франк извинился перед фанатами своего клуба за разгромное поражение 4:1 от "Арсенала".

Накануне на "Эмирейтс" "Тоттенхэм" потерпел свое первое выездное поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, и особенно Франка расстроил показанный "шпорами" футбол в дерби Северного Лондона.



"Это крайне больно. Мы показали плохую игру — совершенно обратно намерениям, с которыми мы прибыли сюда. Мы лишь можем извиниться перед фанатами за эту игру".



"Не имеет значения, если вашему сопернику не хватает игроков. Они смогли преодолеть это, а мы не справились".



"Они были сильнее в единоборствах, и мы не выходили победителями из этих единоборств. Мы выигрывали недостаточно единоборств при длинных передачах и подборах".



"Сегодня мы показали плохую игру и проиграли".



"В прошлом я видел много характера и желания сражаться в этой команде, но с чем у нас сегодня не было порядка, так это с выигранными единоборствами".



"Мы можем называть это как угодно, но мы выигрывали недостаточно единоборств".



"Будет справедливо сказать, что мы очень расстроены и недовольны своей игрой сегодня. Я не хочу убегать от этого".



"Как я уже сказал, я извиняюсь перед фанатами. Думаю, также будет справедливо напомнить, что мы финишировали 17-ми в прошлом году, и мы стараемся создать нечто новое, хотя сегодня на это и не было похоже", — цитирует Франка Sky Sports.