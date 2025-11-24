Артета: "Мы доминировали в каждом аспекте игры"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что его команда победила "Тоттенхэм" в доминирующей манере.

В воскресенье "Тоттенхэм" был разгромлен на "Эмирейтс" со счетом 4:1. За весь матч "шпоры" нанесли лишь два удара в створ, включая невероятный, но случайный гол Ришарлисона почти с середины поля.



Артета остался очень доволен, что "Арсенал" победил в столь убедительной манере и превзошел соперника во всем, несмотря на ряд отсутствующих из-за травм игроков.



"Это очень особенный день для нас. Мы знали важность этого матча и его значение для наших фанатов. Это прекрасный день, раз мы подарили им это удовольствие".



"Мы доминировали в каждом аспекте игры. Мы создали большие моменты и много раз были очень близки к тому, чтобы забить. Мы оставались терпеливыми".



"Кого бы мы ни выпускали, они справляются со своей работой. Эта группа игроков обладает верой и мастерством, чтобы стабильно давать результат".



"Мы набрали действительно хороший ход, но вы видите, насколько сложен каждый матч в Премьер-Лиге. Это длинная дистанция, поэтому давайте двигаться матч за матчем. Давайте насладимся этим вечером, а дальше нас ждут "Бавария" здесь и "Челси" на выезде. Это будет тяжелая неделя", — сообщил Артета BBC.