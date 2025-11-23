Эзе: "Должен был забивать четыре"

Вингер "Арсенала" Эберечи Эзе поделился радостью после своего хет-трика против "Тоттенхэма".

В воскресенье Эзе стал первым в истории игроком, оформившим хет-трик в дерби Северного Лондона в рамках Премьер-Лиги.



После победы 4:1 Эзе признался, что даже мечтал о таком. Одновременно у 27-летнего англичанина, который минувшим летом едва не перешел в "Тоттенхэм", осталось ощущение, что он мог забить больше.



"Это безумие. Особенный день, чувак. Особенный день для меня, моей семьи. Не думаю, что я когда-либо мог мечтать об этом. Это нечто более особенное. Я лишь могу благодарить Бога. Особенный день, чувак".



"Мы были готовы, с каким бы построением они ни сыграли, потому что наш персонал потрудился над этим. Они (персонал) заслуживают огромной похвалы. И, конечно, игроки в нашей команде обладают мастерством и талантом, чтобы угрожать воротам и забивать голы с любого ракурса".



"Хорошая игра, хорошие три очка и особенный день".



"Я, наверное, должен был забивать четыре, если честно. Я всегда стараюсь забить, всегда стараюсь использовать свои моменты. Важно не ослаблять хватку".



"Мы сосредоточены на себе, мы сосредоточены на упорной работе каждый день. Это неслучайно, что мы играем таким образом", — сообщил Эзе BBC.