Руни предупредил, что "Ливерпуль" рискует повторить судьбу "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни предупредил, что "Ливерпуль" рискует повторить судьбу "красных дьяволов", столкнувшись с затяжным спадом.

Накануне "Ливерпуль" был разгромлен дома "Ноттингем Форест" со счетом 0:3, оформив свое восьмое поражение в 11 последних матчах с учетом всех соревнований.



По мнению Руни, остановить это падение и привести команду в чувство могут только лидеры.



"У "Ливерпуля" очень хорошая команда, и они переживают сложный момент. В реальности им тяжело весь сезон. Даже в начале сезона, когда они выигрывали матчи, у них возникали сложности в игре".



"На протяжении сезона лидеры должны заставлять игроков взять себя в руки, потому что иначе они могут скатиться вниз по таблице, как мы это наблюдали с "Манчестер Юнайтед" в последние годы и с "Тоттенхэмом" в прошлом сезоне", — сообщил Руни BBC.