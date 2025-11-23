"Арсенал" сокрушил "Тоттенхэм" благодаря хет-трику Эзе

Хет-трик Эберечи Эзе обеспечил "Арсеналу" крупную победу в дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" — 4:1.

Место травмированного Габриэля Магальяэса в центре обороны "канониров" занял Пьеро Инкапье. Микель Мерино остался на острие. Выздоровевшие Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли были назвали среди запасных.



"Шпоры" решили сыграть в три защитника, одним из которых стал Кевин Дансо. Мохаммед Кудус решил свои проблемы со здоровьем и вышел с первых минут.



Первый реальный момент возник уже на третьей минуте, когда Эберечи Эзе сделал изящный пас "черпаком", а Деклан Райс пробил по летящему мячу, но Гульельмо Викарио выручил гостей.



"Арсенал" безраздельно владел мячом и почти не уходил с чужой половины поля, но создавать моменты при таком обилии игроков в обороне соперника было непросто.



Следующего шанса "канонирам" пришлось ждать до 33-й минуты, когда Букайо Сака нанес обводящий удар со штрафного, но Викарио сыграл надежно.



И все-таки давление хозяев принесло свои плоды. На 36-й минуте Мерино заметил рывок Троссарда и верхом сделал заброс в центр штрафной. Леандро обработал мяч, развернулся и пробил с рикошетом от Микки Ван де Вена — 1:0.



Спустя пять минут Эзе укрепил преимущество своей команды. Эберечи завладел мячом на границе штрафной, на рыке ушел от опекуна и поразил ворота — 2:0.



От начала второго тайма не прошло и минуты, как Эзе, не без труда укротив мяч на границе штрафной, пробил с левой ноги в нижний угол ворот — 3:0.



У "Тоттенхэма" по-прежнему не было ни одного удара в створ, однако на 55-й минуте "шпоры" отыграли один гол, без каких-либо на то предпосылок. Жоау Палинья сыграл в подкате в центральном круге, а Ришарлисон забросил мяч за шиворот отдалившемуся от своих ворот Давиду Райе — 3:1.



"Арсенал" не очень-то смутился, продолжив атаковать большими силами, и на 76-й минуте разница в счете вновь стала крупной. Эзе снова принял мяч на границе штрафной, переложил под правую ногу и пробил — 4:1. На этом игра окончательно успокоилась.



"Тоттенхэм" с треском провалился, потерпев свое первое выездное поражение в этом сезоне Премьер-Лиги. "Шпоры" с самого начала матча не демонстрировали желания атаковать и после первого пропущенного гола просто посыпались.



"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче