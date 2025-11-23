Ван Дейк: "Мы подводим Слота"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда подводит своего главного тренера Арне Слота.

После домашнего поражения 0:3 от "Ноттингем Форест" накануне Слот взял ответственность за результат на себя.



Однако Ван Дейк считает, что прежде всего отвечать должны игроки, и Виргил решительно настроен исправиться.



"Мы определенно его (Слота) подводим, но мы подводим и себя. В первую очередь ты должен позаботиться о себе, а затем помочь друг другу. Вы должны помочь друг другу преодолеть этот бардак, потому что в данный момент это бардак. Это просто факт. Будучи чемпионами, мы не можем оказываться в ситуации, в которой находимся прямо сейчас, и это тоже факт".



"Что мы собираемся с этим делать? Мы собираемся исправиться, и именно такой настрой должен быть у каждого".



"Мы недопустимым образом начали второй тайм. В целом это был разочаровывающий день, и это сложно принять. Такова реальность. Я не буду опускать руки, я никогда этого не сделаю. Я продолжу стараться, но это не отменяет того, что это сложно принять", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.