Мареска призвал Делапа к терпению

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска призвал нападающего Лиама Делапа к терпению в ожидании своего первого гола в этом сезоне.

Свой единственный гол за "Челси" после перехода из "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов Делап забил против "Эсперанса" на клубном Чемпионате Мира в июне.



В новом сезоне Делап пока остается без голов, хотя стоит отметить, что некоторое время 22-летний англичанин провел в лазарете с травмой задней поверхности бедра.



Накануне Делап вышел в стартовом составе "Челси" против "Бернли", снова не сумев отличиться, однако Мареска не видит поводу для переживаний.



"Нужно быть терпеливым. Нет сомнений, что он забьет свой гол, и то, как он трудился сегодня, было очень важно".



"Лиам — того рода нападающий, насчет которого ты, будучи защитником, всегда переживаешь, когда он рядом с тобой, и это тоже хорошо для команды", — цитирует Мареску Evening Standard.