"Вилла" одержала волевую победу над "Лидсом" и поднялась в топ-4

"Астон Вилла" одержала свою шестую победу в семи последних матчах Премьер-Лиги, одолев "Лидс" со счетом 1:2 и поднявшись на четвертое место в таблице.

Счет в матче был открыт уже на восьмой минуте, когда мяч взмыл высоко перед воротами голкипера "Виллы" Эмилиано Мартинеса, затем опустился вниз, а Эзри Конса попытался его вынести, но попал в Лукаса Нмечу, от которого снаряд отскочил в сетку — 1:0.



Попытки "Виллы" отыграться были не слишком убедительны, но второй тайм гости начали с ответного гола. Вышедший на замену Дониэлл Мален прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Морган Роджерс подставил свою ногу — 1:1.



"Вилла" давила, и на 75-й минуте Роджерс ударом со штрафного вывел свою команду вперед — 1:2.



Практически сразу Доминик Калверт-Левин замкнул прострел Даниэля Джеймса вдоль ворот, но гол "Лидса" не был засчитан из-за игры рукой у английского нападающего.



Других шансов гости сопернику создать не позволили, в итоге одержав победу и поднявшись в зону Лиги Чемпионов.



"Лидс" — "Астон Вилла". Отчет о матче