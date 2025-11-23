"Бавария" следит за Конате

Ибраима Конате Немецкая "Бавария" наблюдает за ситуацией вокруг защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате.

И хотя "Ливерпуль" продолжает переговоры с Конате о продлении истекающего в конце сезона контракта, журналист Кристиан Фальк из Bild утверждает, что "красные" не готовы потерять Ибраиму свободным агентом.

Если Конате продолжит отказываться от нового контракта, "Ливерпуль" предпочтет продать 26-летнего игрока сборной Франции в зимнее трансферное окно.

И как раз "Бавария" называется в числе клубов, внимательно наблюдающих за ситуацией Конате в преддверии января. Чемпионы Бундеслиги как раз ищут нового центрального защитника по причине вероятного расставания с Дайо Упамекано и Кимом Мин Джэ.

Разумеется, "Ливерпулю" потребуется замена в случае продажи Конате в январе. Целью номер один "красных" остается капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи, которого они не смогли заполучить минувшим летом.




  1. gidro-met 23.11.2025 19:00 # gidro-met
    Бавария хочет всех около-лавочников известных команд АПЛ скупать )

    (ответить)

