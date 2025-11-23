"Бавария" следит за Конате

Немецкая "Бавария" наблюдает за ситуацией вокруг защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате.

И хотя "Ливерпуль" продолжает переговоры с Конате о продлении истекающего в конце сезона контракта, журналист Кристиан Фальк из Bild утверждает, что "красные" не готовы потерять Ибраиму свободным агентом.



Если Конате продолжит отказываться от нового контракта, "Ливерпуль" предпочтет продать 26-летнего игрока сборной Франции в зимнее трансферное окно.



И как раз "Бавария" называется в числе клубов, внимательно наблюдающих за ситуацией Конате в преддверии января. Чемпионы Бундеслиги как раз ищут нового центрального защитника по причине вероятного расставания с Дайо Упамекано и Кимом Мин Джэ.



Разумеется, "Ливерпулю" потребуется замена в случае продажи Конате в январе. Целью номер один "красных" остается капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи, которого они не смогли заполучить минувшим летом.