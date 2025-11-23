Адейеми предпочитает "Арсенал", а не "Юнайтед"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Арсенал".

Так и не сумев уговорить Адейеми продлить свой истекающий в 2027 году контракт, теперь "Боруссия" собирается продать Карима, за которого была установлена цена в 75 миллионов фунтов.



Заинтересованные в Адейеми клубы, включая "Юнайтед", уже некоторое время контактируют с агентом 23-летнего немца Жорже Мендешем.



По информации Daily Mirror, Адейеми открыт к уходу из "Боруссии" следующим летом, но своим идеальным направлением считает "Арсенал". Кариму нравится как команда Микеля Артеты, так и возможность жить в Лондоне.



Утверждается, что "Юнайтед" уже не надеется заполучить Адейеми и готов переключиться на альтернативные цели, вдобавок "дьяволы" находят установленную за Карима цену завышенной.