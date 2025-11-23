Кэмпбелл: "Артете нужен трофей в этом сезоне"

Бывший защитник "Арсенала" Сол Кэмпбелл считает, что главный тренер "канониров" Микель Артета обязан завоевать трофей в этом сезоне.

Получив солидное усиление минувшим летом, "Арсенал" очень уверенно начал новый сезон и сейчас лидирует в Премьер-Лиге.



Кэмпбелл чувствует, что у "Арсенала" есть реальные шансы завоевать первый с сезона 2003/04 чемпионский титул. Сол опасается, что другой такой возможности Артета может не дождаться.



"Думаю, ему во что бы то ни стало нужно что-нибудь выиграть. Должно быть, он думает: "Мне нужно что-нибудь выиграть, мне нужен какой-нибудь трофей в этом сезоне".



"Думаю, иногда у вас есть это ощущение, что вы имеете возможность, которую нельзя упускать".



"Сейчас у них отличные шансы, потому что "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" будут сильнее в следующем году. У вас есть это окно возможностей и только. Вы должны осознать, что ваш момент настал, и использовать это", — сообщил Кэмпбелл Daily Mail.