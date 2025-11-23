"Юнайтед" близок к покупке Жоао Гомеса

"Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Жоао Гомеса.

"Юнайтед" хотел бы укрепить свой центр поля уже в январе, не дожидаясь окончания сезона, однако ресурсы "красных дьяволов" ограничены, а ключевые трансферные цели вроде Адама Уортона, Эллиота Андерсона и Карлоса Балеба недоступны в зимнее окно.



Наиболее реалистичным вариантом для "Юнайтед" на январь является Гомес, и бразильское издание Trivela утверждает, что "дьяволы" добились значительного прогресса в переговорах с "Вулверхэмптоном" за последние дни.



Приобретение 24-летнего бразильца, выступающего за "волков" после своего перехода из "Фламенго" в январе 2023, обойдется "Юнайтед" в 44 миллиона фунтов.



Приход Гомеса открыл бы дверь к уходу в январе Кобби Майну — насовсем или на правах аренды.