"Вест Хэм" и "Фулхэм" хотят Троя Пэрротта

"Вест Хэм" и "Фулхэм" проявляют интерес к нападающему голландского АЗ Трою Пэрротту в преддверии зимнего трансферного окна.

23-летний Пэррот забил 33 гола в 61 матче за АЗ после своего перехода из "Тоттенхэма" за 8 миллионов евро (7 млн. фунтов) летом 2024.



В этот международный перерыв Пэрротт стал настоящим героем всей Ирландии, отметившись за сборную своей страны дублем против Португалии и хет-триком против Венгрии.



Эти пять голов 23-летнего Пэрротта позволили ирландцам попасть в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2026.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, успехи Пэрротта не остались незамеченными со стороны клубов Премьер-Лиги, особенно "Вест Хэма" и "Фулхэма", однако АЗ готов потребовать 31 млн. фунтов за своего бомбардира.