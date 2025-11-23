Санчо озвучены условия для возвращения в Дортмунд

Вингеру "Астон Виллы" Джейдону Санчо были озвучены условия, на которых дортмундская "Боруссия" готова принять его обратно.

Этот сезон Санчо проводит за "Виллу" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", но пока себя не проявляет и испытывает острый дефицит игровых минут.



"Юнайтед" принадлежит опция продления истекающего в конце сезона контракта Санчо, но "красные дьяволы" не собираются ей пользоваться, не желая продолжать платить Джейдону 300,000 фунтов в неделю.



Санчо рассматривает возвращение в Дортмунд как возможность перезагрузить свою карьеру, и третье пришествие Джейдона в "Боруссию" действительно возможно, утверждает Daily Mirror.



Однако "Боруссия" уже сообщила Санчо, что тому придется согласиться на сокращение своей зарплаты вдвое — до 150,000 фунтов в неделю. Иначе Джейдон просто не впишется в ведомость клуба Бундеслиги, даже перейдя свободным агентом.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги 25-летний англичанин отметился лишь четырьмя появлениями на замену, не совершив ни одного результативного действия.