Исак купил собаку за 30,000 фунтов

Доберман Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак потратил 30,000 фунтов на сторожевую собаку породы доберман.

На старте этого сезона Исак столкнулся с волной негатива — как со стороны болельщиков своего бывшего клуба "Ньюкасла", так и со стороны фанатов сборной Швеции.

Шведская сборная проиграла оба своих первых матча в отборе к ЧМ-2026, и в сентябре футболисты национальной команды, включая Исака, получили в свой адрес угрозы смертельной расправы.

Переживая за свою безопасность и безопасность своей семьи, Исак решил приобрести специально обученную собаку у компании Phoenix Dogs.

Как отмечает Daily Mail, в последнее время у звезд Премьер-Лиги появилась мода на сторожевых собак. Ранее на питомцев, призванных охранять домочадцев, потратились Маркус Рэшфорд, Кайл Уолкер и Джек Грилиш.




Автор mihajlo   

Дата 23.11.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 578

Последние комментарии:




  1. john-jones 23.11.2025 11:26 # john-jones
    Джеррард красавчик, тут признаю.

    (ответить)

  2. division 23.11.2025 11:21 # division
    У всех на фото к новости Джеррард?

    (ответить)

  3. sean-dyche18plus 23.11.2025 10:56 # sean-dyche18plus
    как похорошел слиппи джи.

    (ответить)

  4. superglor 23.11.2025 10:04 # superglor
    Джеррард так дешево сейчас стоит?

    (ответить)

