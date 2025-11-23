Исак купил собаку за 30,000 фунтов

Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак потратил 30,000 фунтов на сторожевую собаку породы доберман.

На старте этого сезона Исак столкнулся с волной негатива — как со стороны болельщиков своего бывшего клуба "Ньюкасла", так и со стороны фанатов сборной Швеции.



Шведская сборная проиграла оба своих первых матча в отборе к ЧМ-2026, и в сентябре футболисты национальной команды, включая Исака, получили в свой адрес угрозы смертельной расправы.



Переживая за свою безопасность и безопасность своей семьи, Исак решил приобрести специально обученную собаку у компании Phoenix Dogs.



Как отмечает Daily Mail, в последнее время у звезд Премьер-Лиги появилась мода на сторожевых собак. Ранее на питомцев, призванных охранять домочадцев, потратились Маркус Рэшфорд, Кайл Уолкер и Джек Грилиш.