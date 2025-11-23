Исак купил собаку за 30,000 фунтов
Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак потратил 30,000 фунтов на сторожевую собаку породы доберман.
На старте этого сезона Исак столкнулся с волной негатива — как со стороны болельщиков своего бывшего клуба "Ньюкасла", так и со стороны фанатов сборной Швеции.
Шведская сборная проиграла оба своих первых матча в отборе к ЧМ-2026, и в сентябре футболисты национальной команды, включая Исака, получили в свой адрес угрозы смертельной расправы.
Переживая за свою безопасность и безопасность своей семьи, Исак решил приобрести специально обученную собаку у компании Phoenix Dogs.
Как отмечает Daily Mail, в последнее время у звезд Премьер-Лиги появилась мода на сторожевых собак. Ранее на питомцев, призванных охранять домочадцев, потратились Маркус Рэшфорд, Кайл Уолкер и Джек Грилиш.
23.11.2025 10:00
Просмотров: 578
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Джеррард красавчик, тут признаю.
(ответить)
У всех на фото к новости Джеррард?
(ответить)
как похорошел слиппи джи.
(ответить)
Джеррард так дешево сейчас стоит?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий