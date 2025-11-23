Гвардиола: "Мы выложились без остатка"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своих игроков за самоотдачу в проигранном матче против "Ньюкасла".

В субботу "Сити" потерпел поражение 2:1 на "Сент-Джеймс Парк", на дубль Харви Барнса ответив лишь одним голом Рубена Диаша.



И хотя Гвардиола расстроен результатом, в целом у Хосепа нет больших претензий к своим игрокам, особенно с учетом сложности матча.



"Мы выложились без остатка. Мы хотели сделать очередной шаг вперед, как мы делали в последние два месяца, но это непростое место для выезда после международного перерыва".



"Впереди еще очень, очень, очень длинный путь".



"Это был упорный матч, с моментами у обеих сторон. Джиджио (Доннарумма) сыграл выдающимся образом".



"Мы не пользовались своими моментами, а во втором тайме мы пропустили гол. У обеих команд были еще моменты, но в итоге мы не смогли добиться результата", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".