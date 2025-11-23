Нападающий "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья получил ушиб головы на тренировке в субботу.

В субботу было объявлено, что у Куньи случился "инцидент на тренировке", поэтому "по медицинским причинам" Матеус не сможет присутствовать на мероприятии в Олтрингеме по зажжению рождественских огней.



По информации журналиста Бена Джейкобса, Кунья ударился головой на тренировке. Эта проблема расценивается как небольшая, однако в данный момент неясно, сможет ли Матеус сыграть против "Эвертона" в понедельник вечером.



С момента своего перехода из "Вулверхэмптона" за 62.5 млн. фунтов минувшим летом Кунья забил один гол в 10 матчах Премьер-Лиги за "Юнайтед".