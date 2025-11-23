12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 23 ноября, двумя поединками продолжится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛИДС — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
80% своих голов (8 из 10) в этом сезоне Премьер-Лиги "Лидс" забивал в первых таймах, и это высший показатель в дивизионе. "Астон Вилла" забила шесть голов из-за пределов штрафной в этой кампании английского первенства — больше всех. "Вилланы" потерпели только одно поражение в 11 последних выездах к "белым" в Премьер-Лиге (4 победы, 6 ничьих) — 3:1 в мае 2003.
Единственными потерями "Лидса" остались Себастьян Борно и Вильфред Ньонто.
Из своих сборных с травмами вернулись в "Виллу" Эзри Конса, Мэтти Кэш, Ламар Богард и Амаду Онана, и все четверо под вопросом. Точно не сыграет Тайрон Мингс.
АРСЕНАЛ — ТОТТЕНХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Арсенал" пропустил лишь один гол в восьми домашних матчах этого сезона с учетом всех соревнований. "Тоттенхэм" — единственная команда, которая еще не проигрывала на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги (4 победы, 1 ничья). "Канониры" одержали пять побед в шести последних домашних встречах со "шпорами" в чемпионате (1 ничья).
Минимум месяц с травмой бедра пропустит защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс. Могут вернуться Риккардо Калафьори и Нони Мадуэке, но Мартину Эдегору, Каю Хаверцу, Габриэлю Жезусу и Виктору Дьекерешу нужно больше времени.
Нападающий "Тоттенхэм" Рандаль Коло-Муани примерит маску, чтобы сыграть с переломом челюсти. Кота Такаи, Бен Дэвис, Раду Дрэгушин, Арчи Грей и Мохаммед Кудус возобновили тренировки в общей группе, но их готовность вызывает вопросы. Ив Биссума, Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Доминик Соланке по-прежнему травмированы.
