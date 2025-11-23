Джо Коул: "Сантос сыграл выдающимся образом против "Бернли"

Легенда "Челси" Джо Коул считает, что полузащитник "синих" Андрей Сантос блестяще заменил Мойсеса Кайседо в матче Премьер-Лиги против "Бернли".

После утомительного возвращения из Эквадора Кайседо получил передышку в субботу, поэтому опорная зона "Челси" на "Терф Мур" была доверена Сантосу.



Именно Сантос был признан лучшим игроком матча, выигранного "Челси" со счетом 0:2, и Коул остался в восторге от показанного 21-летним бразильцем футбола.



"Он сыграл выдающимся образом — и не столько с мячом. Он сыграл очень чисто и очень эффективно".



Но что касается игры без мяча... Мы спрашивали: "Как "Челси" справится без Кайседо сегодня, учитывая то, что он делает, как он блокирует рывки и разрушает игру". И он сыграл абсолютно выдающимся образом. Каждый раз, когда возникала хоть малейшая опасность, он это чуял".



"Иногда у игроков есть эта способность от природы, и кажется, он является одним из этих игроков".



"Сейчас у "Челси" есть Энцо (Фернандес), Лавиа, Кайседо и Сантос. Есть ли у кого-нибудь в лиге коллекция из четырех полузащитников лучше? Я не думаю", — цитирует Коула Evening Standard.