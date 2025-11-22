Слот взял на себя ответственность за поражение от "Форест"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот взял на себя ответственность за поражение 0:3 от "Ноттингем Форест".

В субботу "Ливерпуль" был разгромлен на своем поле "Форест", оформив свое шестое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги.



Слот чувствует, что его команда хорошо начала матч, но была надломлена первым голом. И хотя этот гол Мурильо был спорным, Арне не ищет оправданий очередной неудаче.



"Это моя ответственность, побеждаем мы или проигрываем. Но я увидел, что команда старается до конца, как, кстати, и болельщики, которые до финального свистка поддерживали игроков".



"В последнее время мы почти постоянно упускаем моменты, а те моменты, которые имеет соперник, становятся голами. Так не будет продолжаться весь сезон".



"Нам нужен этот заряд энергии от забитого гола, когда вы хорошо играли и повели 1:0. Здесь это случилось наоборот, и "Форест" получил большой заряд энергии благодаря своему голу".



"Я вижу много вещей, которые говорят, что в обычной ситуации результат был бы другим, но сейчас мы в сложной ситуации".



"Конечно, из этого есть выход, особенно с мастерством имеющихся игроков".



"Побеждаете вы или проигрываете, ты всегда смотришь на состав, на запасных и думаешь: "Что можно было улучшить? Что можно было подправить?"



"Это нечто другое, нежели сомнения в себе. Я бы хотел снова подчеркнуть, что я несу ответственность за последние поражения".



"Ты ответственен, когда вы побеждаете, но также и когда вы проигрываете. Поэтому я предпочитаю не говорить о судейских решениях. Я никогда не смогу найти найти достаточных оправданий для таких результатов. Они никуда не годятся. Я ответственен за это".



"Играть дома и уступить 0:3 — это очень плохой результат, какая бы команда вам ни противостояла".



"Это неожиданно, если посмотреть на первые полчаса матча. Мы хорошо начали. В этом сезоне я, наверное, еще не видел, что мы создавали так много моментов, как в эти первые полчаса".



"Стоило им добраться один раз до нашей штрафной, как они забили. Этот коктейль сложно выпить — вы упускаете свои моменты и почти каждый раз пропускаете с чужих. Никто не хочет слышать о судейских решениях, когда вы проиграл "Форест" 0:3".



"Вместо этого я прежде всего должен взглянуть на себя и на свою команду. Но это показывает, как стандарт и гол могут изменить ход матча. До (гола Мурильо) я просто ждал, когда мы забьем, но после мы почти не создавали моменты", — цитирует Слота The Athletic.