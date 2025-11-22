"Манчестер Сити" бит "Ньюкаслом"

"Манчестер Сити" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ньюкасла" и не смог вернуться на второе место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "сорок" вернулись защитники Фабиан Шер, Тино Ливраменто и Льюис Холл, заменив Дэна Берна, Кирана Триппьера и Свена Ботмана.



А вот стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 3:0 над "Манчестер Юнайтед".



В начале матча Харви Барнс потревожил Джанлуиджи Доннарумму, на что "Сити" ответил неудачной попыткой Эрлинга Холанда перебросить мяч через Ника Поупа.



"Горожане" больше владели мячом, но быстрые выпады "сорок" были острее. Дважды в начале матча на ударной позиции оказывался Ник Вольтемаде, но Доннарумма оба раза спасал свою команду.



На 31-й минуте Доннарумма уже был бессилен что-либо предпринять, но Барнс, замыкая перед воротами прострел партнера, просто не попал в створ.



На 42-й минуте уже пришел черед гостей промахиваться из выгодной позиции. Фил Фоден замыкал прострел Райана Шерки — мимо!



В начале второго тайма ничего не происходило, пока на 58-й минуте Вольтемаде снова не смог пробить Доннаруму, замыкая в штрафной прострел с правого фланга.



Ответив парой неважных ударов, на 63-й минуте "Сити" пропустил. Бруно Гимараэс протащил мяч до подступов к штрафной, упал, но по отскочившему снаряду тут же пробил Барнс — 1:1.



Ответ "горожан" не заставил себя ждать. После затяжного розыгрыша углового Рубен Диаш подкараулил отскок в штрафной и пробил, а мяч коварно нырнул между ног Шера — 1:1.



Однако уже спустя две минуты "сороки" снова вышли вперед. Гимараэс пробил головой в перекладину после скидки Вольтемаде, а Барнс первым сыграл на отскоке с близкого расстояния — 2:1.



Гостям нужно было отыгрываться, но создание моментов давалось им с огромным трудом, а соперник то и дело норовил убежать в контратаку. В итоге счет уже не изменился.



Пускай "Ньюкасл" неудачно выступает на выезде в этом сезоне, но дома "сороки" остаются грозной силой. "Сити" сыграл слишком беззубо, а Эрлинг Холанд оказался под плотной опекой.



"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче