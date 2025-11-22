"Манчестер Сити" бит "Ньюкаслом"

Харви Барнс "Манчестер Сити" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ньюкасла" и не смог вернуться на второе место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "сорок" вернулись защитники Фабиан Шер, Тино Ливраменто и Льюис Холл, заменив Дэна Берна, Кирана Триппьера и Свена Ботмана.

А вот стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 3:0 над "Манчестер Юнайтед".

В начале матча Харви Барнс потревожил Джанлуиджи Доннарумму, на что "Сити" ответил неудачной попыткой Эрлинга Холанда перебросить мяч через Ника Поупа.

"Горожане" больше владели мячом, но быстрые выпады "сорок" были острее. Дважды в начале матча на ударной позиции оказывался Ник Вольтемаде, но Доннарумма оба раза спасал свою команду.

На 31-й минуте Доннарумма уже был бессилен что-либо предпринять, но Барнс, замыкая перед воротами прострел партнера, просто не попал в створ.

На 42-й минуте уже пришел черед гостей промахиваться из выгодной позиции. Фил Фоден замыкал прострел Райана Шерки — мимо!

В начале второго тайма ничего не происходило, пока на 58-й минуте Вольтемаде снова не смог пробить Доннаруму, замыкая в штрафной прострел с правого фланга.

Ответив парой неважных ударов, на 63-й минуте "Сити" пропустил. Бруно Гимараэс протащил мяч до подступов к штрафной, упал, но по отскочившему снаряду тут же пробил Барнс — 1:1.

Ответ "горожан" не заставил себя ждать. После затяжного розыгрыша углового Рубен Диаш подкараулил отскок в штрафной и пробил, а мяч коварно нырнул между ног Шера — 1:1.

Однако уже спустя две минуты "сороки" снова вышли вперед. Гимараэс пробил головой в перекладину после скидки Вольтемаде, а Барнс первым сыграл на отскоке с близкого расстояния — 2:1.

Гостям нужно было отыгрываться, но создание моментов давалось им с огромным трудом, а соперник то и дело норовил убежать в контратаку. В итоге счет уже не изменился.

Пускай "Ньюкасл" неудачно выступает на выезде в этом сезоне, но дома "сороки" остаются грозной силой. "Сити" сыграл слишком беззубо, а Эрлинг Холанд оказался под плотной опекой.

"Ньюкасл" — "Манчестер Сити". Отчет о матче




Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2025 22:30

Количество просмотров Просмотров: 662

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 22.11.2025 22:56 # gidro-met
    Эдди Хау с 19го раза таки не проиграл Пепу , а выиграл !

    (ответить)

  2. largo-winch 22.11.2025 22:51 # largo-winch
    Моуриньо заявил, что игроки Бенфики его предали:

    «В перерыве я сделал 4 замены, но если бы была возможность, то сделал бы 9. Эти 9 игроков просто отсутствовали на поле. Моя система работает, а вот игроки в ней - нет. Мне не нравятся футболисты, которые предают меня»



    Вот кого надо вместо лысого шарлатана

    (ответить)

  3. largo-winch 22.11.2025 22:46 # largo-winch
    Когда уже международная пауза?

    (ответить)

  4. xusanov 22.11.2025 22:45 # xusanov
    На счет бит такое конечно, куча всего не залетало у КОРОЛЕЙ, сороки забили свое, с победой.

    (ответить)

  5. largo-winch 22.11.2025 22:45 # largo-winch
    Саудиты > Эмираты
    Было
    Есть
    И будет

    (ответить)

  6. shearer1 22.11.2025 22:45 # shearer1
    Красивая победа

    (ответить)

  7. meshuggah 22.11.2025 22:43 # meshuggah
    Сити 3:0 Подзалупаль
    Подзалупаль 0:3 Ноттингем Форест

    Международный перерыв не смутил подзалупаль, также стабильно посасывают нонстоп

    (ответить)

  8. b84 22.11.2025 22:38 # b84
    красавчики
    уважаю касл

    (ответить)

  9. brown-ale 22.11.2025 22:36 # brown-ale
    На классе. Холлана просто выключили из игры. Поуп без работы весь матч.

    (ответить)

  10. breadpeat 22.11.2025 22:36 # breadpeat
    Какой азринитеоьный день в АПЛ.. Завтра ещё на севере Лондона по нулям и норм

    (ответить)

  11. dembo 22.11.2025 22:34 # dembo
    Гвардиола: "Теперь начинается настоящий сезон"

    Источник: https://fapl.ru/news/?skip=20

    Допи3делся шарлатан, преисполнившись рандомной победой над всратым подзалуплом.


    Будем честны, если арсенал с петузами и челси не теряет очки - вопрос титула решен.
    Челси мог бы....но если бы да кабы увы не решают. Если бы каждый матч играли лучшим составом на максимум ето одно, тосины чалобы аяимпонги гюсты на дистанции свое слово скажут.

    По-этому вопрос с титулом почти решен.


    Преисполнились после подзалупла и хватит. Вольтемесси мог хеттрик делать, так чемпионы не играют

    (ответить)

  12. gucman 22.11.2025 22:34 # gucman
    Базару 0. Осталось завтра гейгунерам оступиться.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: