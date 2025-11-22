Мареска объяснил замену Джеймса в перерыве против "Бернли"

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил замену своего капитана Риса Джеймса в перерыве матча против "Бернли".

В субботу "Челси" одержал победу 0:2 над новичком Премьер-Лиги, причем Джеймс провел на поле "Терф Мур" только первый тайм.



Однако никакой травмы у Джеймса нет — Мареска просто решил поберечь Риса, который в этот международный перерыв ездил в сборную Англии, в преддверии матчей против "Барселоны" и "Арсенала" на следующей неделе.



"Идея была в том, чтобы управлять нагрузкой, особенно в случае с Рисом. По этой причине он сыграл 45 минут. Замена была запланированной".



"45 минут и были планом. Я сказал, что у нас много причин быть довольными сегодня, и управление нагрузкой игроков — одна из них. Это непросто, потому что лично я бы хотел, чтобы Рис продолжал игру, но нам нужно беречь Риса".



"Что касается других, Педру (Нету) и Энцо (Фернандеса), то это был хороший для них международный перерыв в плане восстановления энергии и восстановления после травм", — цитирует Мареску Evening Standard.