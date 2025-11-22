Ван Дейк: "Мы пропускаем слишком много простых голов"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк посетовал, что его команда пропускает слишком много простых голов.

В субботу "Ливерпуль" был разгромлен на своем поле "Ноттингем Форест" со счетом 0:3, оформив свое шестое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" заметно приуныл после первого пропущенного гола, который случился после углового, и такая игра команды при стандартах огорчает Ван Дейка.



"Мы пропускаем слишком много простых голов. Мы снова пропустили после стандарта. Может быть, их игрок и был перед Алиссоном, но гол засчитали, и они повели 1:0. Мы были недостаточно хороши в плане дуэлей, единоборств, борьбы, и мы слишком торопились. Это очень сложная ситуация".



"После пропущенного гола возникла нервозность, хотя ранее ее не было. Мы торопились, и это свойственно человеку в сложный момент. Мы не найдем выход, просто разговаривая об этом. Потребуется много упорной работы".



"Это проблема. Каждый в команде тоже должен взять ответственность на себя. Футбол — командная игра, и каждый должен нести ответственность. Мы должны стойко принять и переварить это. Мы должны работать упорнее. Мы должны продолжать".



"Каждый расстроен, как и положено, потому что проигрывать дома "Ноттингем Форест" — это очень плохо, на мой взгляд. Это меньшее, что я могу сказать о результате. Мы пропускаем слишком простые голы, и все мы должны взглянуть в зеркало. Я уже так давно в клубе, и мы через многое прошли. Мы реабилитируемся, но это не случится по щелчку пальцев. Я не собираюсь опускать руки, и мы продолжим стараться".



"Это не мне решать, если болельщики уходят с матча рано. Я знаю, что фанаты поддерживали нас. Они будут с нами, когда мы преодолеем это, потому что мы преодолеем это", — цитирует Ван Дейка BBC.