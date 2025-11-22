"Форест" разгромил "Ливерпуль" на "Энфилде"
"Ливерпуль" потерпел свое шестое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги, с треском проиграв дома "Ноттингем Форест" — 0:3.
По сравнению с поражением 3:0 от "Манчестер Сити" в стартовый состав "красных" вернулись Алиссон, Милош Керкез, Кертис Джонс, Коди Гакпо и Александер Исак.
Наставник "лесников" Шон Дайч доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Лидса" перед международным перерывом (3:1).
Хозяева "Энфилда" имели реальную возможность открыть счет уже на восьмой минуте. Алексис Макаллистер, подкараулив удачный отскок мяча, расстреливал ворота из центра штрафной, однако Эллиот Андерсон мужественно заблокировал этот удар.
"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, раз за разом направляя мяч в штрафную с флангов. "Форест" достойно держался, правда, при этом пожертвовав своей атакой.
На 33-й минуте и гости дождались своего момента. После подачи углового мяч отскочил в ноги Мурильо, который быстро сориентировался и поразил ворота — 0:1.
Спустя две минуты Игорь Жезус выиграл единоборство у Ибраимы Конате и, завладев мячом, поразил ворота из пределов штрафной, однако второй гол "лесников" не был засчитан из-за игры рукой.
Едва начался второй тайм, как гости все же сделали разницу в счете комфортной. Выцарапав мяч у оппонента на левом краю штрафной, Неко Уильямс сделал передачу в центр площадки под удар Николо Савоны — 0:2.
Дальше "Форест" снова сосредоточился на сдерживании, а на 78-й минуте еще раз уколол соперника. Омари Хатчинсон вошел в штрафную с правого фланга, заложил финт и нанес удар с левой ноги. Алиссон среагировал, но никто не помешал Моргану Гиббс-Уайту сыграть на добивании — 0:3.
Даже если первый гол выглядит спорным, дальнейшие события матча развеяли все вопросы насчет того, справедлива ли победа "Форест". "Ливерпуль" с треском провалился, так и не сумев найти решения своим проблемам за время паузы на игры сборных.
"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
22.11.2025 20:00
Просмотров: 2626
Последние комментарии:
Ну почему вы не выиграли у коте и срайтона дома....просто почемуууууу
(ответить)
Ливерфуиль наконец на своем законном, а мы наблюдаем за красотой от угольных и городских
(ответить)
Лузер наотскочиля на старте сезона
(ответить)
ОБОСРАЛСЯ ЛИВЕР И ТАК ЕМУ НАДО А ТО ДУМАЛИ ЧТО ОПЯТЬ СТАНУТ ЧЕМПИОНАМИ
(ответить)
сменится говняной
раньше. Короче, не несите уйню. Это больно, да. Но чёрная полоса пройдёт. Или нет))
Источник: https://fapl.ru/posts/118568/?c=1#c8123265
(ответить)
Лузерка уже из десятки вылетела, шо за слоупок на админе
(ответить)
Лемпард уже +10 очей в шипе везет за прямой выход в апл
Шо за топарик
(ответить)
Неплохо играем
(ответить)
Блять....нада ебашить пидралек.
Сук ето очень надо просто пи3дец как.
(ответить)
Как касл не забивает...ето жест
(ответить)
матч не смотрел
последнее время лфк стал приучать как УГ футболу, на который нет желания и интереса смотреть.
кажется Слот кончился
приносите нового коуча
(ответить)
Доларума чот просаливает
(ответить)
ну если нихуя не получается играйте мелким пасом аля саутгемптон
(ответить)
если честно верит в Слота до последнего
но тут очевидно элементарной игры не появляется из матча в матч
....
(ответить)
Сделал Фодена капитаном в Фэнтези на этот викенд
(ответить)
Клоуны ситевские опять обступают всей тимой судью и тре6ует левую пенку.
(ответить)
Достойные 133 года жизни, были одними из лучших в своём деле. RIP
(ответить)
Оверхайпанули мы по сити
Против более менее норм центра поля уже такое...не вывозят борьбу
Поссути команда одного игрока
(ответить)
Вольтемесси продолжает сношать своего ишака
(ответить)
Подзалупали выскочки обоссаные на своем законном месте
(ответить)
