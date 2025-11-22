"Форест" разгромил "Ливерпуль" на "Энфилде"

Мурильо "Ливерпуль" потерпел свое шестое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги, с треском проиграв дома "Ноттингем Форест" — 0:3.

По сравнению с поражением 3:0 от "Манчестер Сити" в стартовый состав "красных" вернулись Алиссон, Милош Керкез, Кертис Джонс, Коди Гакпо и Александер Исак.

Наставник "лесников" Шон Дайч доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Лидса" перед международным перерывом (3:1).

Хозяева "Энфилда" имели реальную возможность открыть счет уже на восьмой минуте. Алексис Макаллистер, подкараулив удачный отскок мяча, расстреливал ворота из центра штрафной, однако Эллиот Андерсон мужественно заблокировал этот удар.

"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, раз за разом направляя мяч в штрафную с флангов. "Форест" достойно держался, правда, при этом пожертвовав своей атакой.

На 33-й минуте и гости дождались своего момента. После подачи углового мяч отскочил в ноги Мурильо, который быстро сориентировался и поразил ворота — 0:1.

Спустя две минуты Игорь Жезус выиграл единоборство у Ибраимы Конате и, завладев мячом, поразил ворота из пределов штрафной, однако второй гол "лесников" не был засчитан из-за игры рукой.

Едва начался второй тайм, как гости все же сделали разницу в счете комфортной. Выцарапав мяч у оппонента на левом краю штрафной, Неко Уильямс сделал передачу в центр площадки под удар Николо Савоны — 0:2.

Дальше "Форест" снова сосредоточился на сдерживании, а на 78-й минуте еще раз уколол соперника. Омари Хатчинсон вошел в штрафную с правого фланга, заложил финт и нанес удар с левой ноги. Алиссон среагировал, но никто не помешал Моргану Гиббс-Уайту сыграть на добивании — 0:3.

Даже если первый гол выглядит спорным, дальнейшие события матча развеяли все вопросы насчет того, справедлива ли победа "Форест". "Ливерпуль" с треском провалился, так и не сумев найти решения своим проблемам за время паузы на игры сборных.

"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче




Метки Ливерпуль, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2626

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 22.11.2025 21:32 # dembo
    Ну почему вы не выиграли у коте и срайтона дома....просто почемуууууу

    (ответить)

  2. gidro-met 22.11.2025 21:30 # gidro-met
    Ливерфуиль наконец на своем законном, а мы наблюдаем за красотой от угольных и городских

    (ответить)

  3. shearer1 22.11.2025 21:26 # shearer1
    Лузер наотскочиля на старте сезона

    (ответить)

  4. vinnipooh 22.11.2025 21:20 # vinnipooh
    ОБОСРАЛСЯ ЛИВЕР И ТАК ЕМУ НАДО А ТО ДУМАЛИ ЧТО ОПЯТЬ СТАНУТ ЧЕМПИОНАМИ

    (ответить)

  5. narcot 22.11.2025 21:18 # narcot
    сменится говняной



    раньше. Короче, не несите уйню. Это больно, да. Но чёрная полоса пройдёт. Или нет))

    Источник: https://fapl.ru/posts/118568/?c=1#c8123265

    (ответить)

  6. division 22.11.2025 21:12 # division
    Лузерка уже из десятки вылетела, шо за слоупок на админе

    (ответить)

  7. dembo 22.11.2025 21:11 # dembo
    Лемпард уже +10 очей в шипе везет за прямой выход в апл
    Шо за топарик

    (ответить)

  8. shearer1 22.11.2025 21:02 # shearer1
    Неплохо играем

    (ответить)

  9. dembo 22.11.2025 21:02 # dembo
    Блять....нада ебашить пидралек.
    Сук ето очень надо просто пи3дец как.

    (ответить)

  10. dembo 22.11.2025 21:01 # dembo
    Как касл не забивает...ето жест

    (ответить)

  11. ooaaaa 22.11.2025 20:57 # ooaaaa
    матч не смотрел
    последнее время лфк стал приучать как УГ футболу, на который нет желания и интереса смотреть.
    кажется Слот кончился

    приносите нового коуча

    (ответить)

  12. dembo 22.11.2025 20:56 # dembo
    Доларума чот просаливает

    (ответить)

  13. b84 22.11.2025 20:53 # b84
    ну если нихуя не получается играйте мелким пасом аля саутгемптон

    (ответить)

  14. b84 22.11.2025 20:50 # b84
    если честно верит в Слота до последнего
    но тут очевидно элементарной игры не появляется из матча в матч
    ....

    (ответить)

  15. alienripley 22.11.2025 20:50 # alienripley
    Сделал Фодена капитаном в Фэнтези на этот викенд

    (ответить)

  16. dembo 22.11.2025 20:49 # dembo
    Клоуны ситевские опять обступают всей тимой судью и тре6ует левую пенку.

    (ответить)

  17. shakur 22.11.2025 20:47 # shakur
    Достойные 133 года жизни, были одними из лучших в своём деле. RIP

    (ответить)

  18. dembo 22.11.2025 20:46 # dembo
    Оверхайпанули мы по сити
    Против более менее норм центра поля уже такое...не вывозят борьбу
    Поссути команда одного игрока

    (ответить)

  19. dembo 22.11.2025 20:45 # dembo
    Вольтемесси продолжает сношать своего ишака

    (ответить)

  20. meshuggah 22.11.2025 20:44 # meshuggah
    Подзалупали выскочки обоссаные на своем законном месте

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: