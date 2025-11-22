"Форест" разгромил "Ливерпуль" на "Энфилде"

"Ливерпуль" потерпел свое шестое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги, с треском проиграв дома "Ноттингем Форест" — 0:3.

По сравнению с поражением 3:0 от "Манчестер Сити" в стартовый состав "красных" вернулись Алиссон, Милош Керкез, Кертис Джонс, Коди Гакпо и Александер Исак.



Наставник "лесников" Шон Дайч доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч против "Лидса" перед международным перерывом (3:1).



Хозяева "Энфилда" имели реальную возможность открыть счет уже на восьмой минуте. Алексис Макаллистер, подкараулив удачный отскок мяча, расстреливал ворота из центра штрафной, однако Эллиот Андерсон мужественно заблокировал этот удар.



"Ливерпуль" продолжил оказывать давление, раз за разом направляя мяч в штрафную с флангов. "Форест" достойно держался, правда, при этом пожертвовав своей атакой.



На 33-й минуте и гости дождались своего момента. После подачи углового мяч отскочил в ноги Мурильо, который быстро сориентировался и поразил ворота — 0:1.



Спустя две минуты Игорь Жезус выиграл единоборство у Ибраимы Конате и, завладев мячом, поразил ворота из пределов штрафной, однако второй гол "лесников" не был засчитан из-за игры рукой.



Едва начался второй тайм, как гости все же сделали разницу в счете комфортной. Выцарапав мяч у оппонента на левом краю штрафной, Неко Уильямс сделал передачу в центр площадки под удар Николо Савоны — 0:2.



Дальше "Форест" снова сосредоточился на сдерживании, а на 78-й минуте еще раз уколол соперника. Омари Хатчинсон вошел в штрафную с правого фланга, заложил финт и нанес удар с левой ноги. Алиссон среагировал, но никто не помешал Моргану Гиббс-Уайту сыграть на добивании — 0:3.



Даже если первый гол выглядит спорным, дальнейшие события матча развеяли все вопросы насчет того, справедлива ли победа "Форест". "Ливерпуль" с треском провалился, так и не сумев найти решения своим проблемам за время паузы на игры сборных.



"Ливерпуль" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче